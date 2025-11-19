POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht in Bous - Unfallverursacherin unbekannt
Bous (ots)
Bous - Am Dienstag, 18.11.2025, kam es gegen 14:54 Uhr in Bous, im Bereich der Höhenstraße, im Einmündungsbereich zur Derlerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein großer grau-brauner SUV, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt, missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem anderen PKW. Nachdem die Unfallverursacherin kurz anhielt und meinte, es sei ja nichts passiert, fuhr diese einfach davon. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand großer Sachschaden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin müsste Beschädigungen im Frontbereich aufzeigen. Die unfallverursachende Fahrzeugführerin wird wie folgt beschrieben: weiblich - ca. 50 Jahre alt - dunkle gewellte Haare - vermutlich südländisch. Zu deren Beifahrerin liegt folgende Personenbeschreibung vor: weiblich - 16-18 Jahre - lange braune offen getragene Haare
Hinweise die zur Feststellung der Unfallverursacherin führen könnten werden an die PI Saarlouis, 06831 / 9010, oder das Polizeirevier in Bous, 06834 / 9250, erbeten.
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell