POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht in Bous - Unfallverursacherin unbekannt

Bous (ots)

Bous - Am Dienstag, 18.11.2025, kam es gegen 14:54 Uhr in Bous, im Bereich der Höhenstraße, im Einmündungsbereich zur Derlerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein großer grau-brauner SUV, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt, missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem anderen PKW. Nachdem die Unfallverursacherin kurz anhielt und meinte, es sei ja nichts passiert, fuhr diese einfach davon. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand großer Sachschaden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin müsste Beschädigungen im Frontbereich aufzeigen. Die unfallverursachende Fahrzeugführerin wird wie folgt beschrieben: weiblich - ca. 50 Jahre alt - dunkle gewellte Haare - vermutlich südländisch. Zu deren Beifahrerin liegt folgende Personenbeschreibung vor: weiblich - 16-18 Jahre - lange braune offen getragene Haare

Hinweise die zur Feststellung der Unfallverursacherin führen könnten werden an die PI Saarlouis, 06831 / 9010, oder das Polizeirevier in Bous, 06834 / 9250, erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Thomas Barth
Polizeiinspektion Saarlouis
SLS - Servicedienst
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/901-120
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

