Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat geplündert

Uder (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 20.11.2025 auf den 21.11.2025 einen Zigarettenautomaten in Uder, Ortsteil Lenterode, in der Straße Bäckergasse vor dem dortigen Dorfgemeinschaftshaus angegriffen. Die genaue Tatzeit liegt vermutlich zwischen 01:45 Uhr und 02:00 Uhr. Der Automat wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet. Neben den Zigaretten wurde auch das Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der genaue Tatablauf sowie die Höhe des entstandenen Schadens und des Beuteguts sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat im besagten Tatzeitraum etwas gesehen oder gehört? Sind jemandem Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich in Tatortnähe verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0304139

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

