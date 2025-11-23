Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Illegale Müllentsorgung auf Acker
Clingen (ots)
In der Nacht von Freitag zu Samstag haben bislang unbekannte Täter ca. 45 Altreifen im Bereich Clingen auf einem Feld südlich vom Solarpark abgeladen. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubter Abfallbeseitigung in der Natur und bittet Zeugen um Hinweise. Wer in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574365023 zu melden.
