PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Illegale Müllentsorgung auf Acker

Clingen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag haben bislang unbekannte Täter ca. 45 Altreifen im Bereich Clingen auf einem Feld südlich vom Solarpark abgeladen. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubter Abfallbeseitigung in der Natur und bittet Zeugen um Hinweise. Wer in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574365023 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 09:00

    LPI-NDH: Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

    Nordhausen (ots) - Am 23.11.2025 kontrollierten Beamte der Nordhäuser Polizei gegen 04:20 Uhr am Taschenberg zu Nordhausen einen Pkw. In der Atemluft des Fahrzeugführers konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht- der Fahrzeugführer beatmete das Messgerät mit 0,74 Promille. Es wurde anschließend eine gerichtsverwertbare Atemprobe abgegeben. Den Fahrzeugführer erwartet nun ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:00

    LPI-NDH: Diebstahl eines E-Bikes

    Nordhausen (ots) - Am 21.11.2025 erhielt die Nordhäuser Polizei darüber Kenntnis, dass ein E-Bike aus einem Fahrradständer vor dem Badehaus zu Nordhausen entwendet worden sei. Demnach hatte der Geschädigte das schwarze Cube per Schloss an dem Fahrradständer gesichert. Die unbekannten Täter durchtrennten in der Zeit von 16:45-18:30 Uhr das Schloss und nahmen das Fahrrad an sich. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 10:10

    LPI-NDH: Zigarettenautomat geplündert

    Uder (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 20.11.2025 auf den 21.11.2025 einen Zigarettenautomaten in Uder, Ortsteil Lenterode, in der Straße Bäckergasse vor dem dortigen Dorfgemeinschaftshaus angegriffen. Die genaue Tatzeit liegt vermutlich zwischen 01:45 Uhr und 02:00 Uhr. Der Automat wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet. Neben den Zigaretten wurde auch das Bargeld in unbekannter Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren