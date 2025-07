Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lauscha (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 04 Uhr kurz vor Lauscha zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Nach eigenen Angaben befuhr der Mann die Straße aus Richtung Ernstthal kommend in Richtung "Straße des Friedens". In Höhe des Wanderparkplatzes, kurz vor dem Ortseingang Lauscha, habe plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquert. Der Fahrer wich nach eigenen Angaben aus und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Leitpfosten kollidierte.

Am Fahrzeug sowie am Leitpfosten entstand Sachschaden. Hinweise auf einen Wildkontakt konnten zunächst nicht festgestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 23-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

