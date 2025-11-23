LPI-NDH: Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Nordhausen (ots) - Am 21.11.2025 erhielt die Nordhäuser Polizei darüber Kenntnis, dass ein E-Bike aus einem Fahrradständer vor dem Badehaus zu Nordhausen entwendet worden sei. Demnach hatte der Geschädigte das schwarze Cube per Schloss an dem Fahrradständer gesichert. Die unbekannten Täter durchtrennten in der Zeit von 16:45-18:30 Uhr das Schloss und nahmen das Fahrrad an sich. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter ...

