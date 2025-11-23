Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke
Nordhausen (ots)
Am 23.11.2025 kontrollierten Beamte der Nordhäuser Polizei gegen 04:20 Uhr am Taschenberg zu Nordhausen einen Pkw. In der Atemluft des Fahrzeugführers konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht- der Fahrzeugführer beatmete das Messgerät mit 0,74 Promille. Es wurde anschließend eine gerichtsverwertbare Atemprobe abgegeben. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein erhebliches Bußgeld, mehrere Punkte in Flensburg sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.
