POL-HN: Hohenlohekreis: Diebstahl von Bagger und Verkehrsunfälle

Hohenlohekreis (ots)

Schöntal: Bagger aus Waldgrundstück entwendet - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Samstag und Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter einen kirschroten Bagger und drei Baggerlöffel einer Baufirma aus einem umzäunten Waldgrundstück im Bereich der "Hohe Straße" in Schöntal-Westernhausen. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau-Mäusdorf: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen kam es zwischen zwei Fahrzeugen auf der Landestraße 1033 bei Künzelsau zum Unfall. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 8:30 Uhr mit seinem Audi die L1033 von Mäusdorf kommend in Fahrtrichtung Kügelhof. Vermutlich, weil er den Sicherheitsabstand nicht richtig einschätzte, fuhr er auf den Seat einer vor ihm fahrenden 20-Jährigen auf. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 35.000 Euro geschätzt. Sowohl der 27-Jährige, als auch die 20-Jährige wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

L1051/Künzelsau: Mann bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 1051 bei Künzelsau wurde am Mittwochnachmittag eine Person verletzt. Der 89-Jährige Fahrer eines VW befuhr gegen 14:45 Uhr einen Feldweg, der in die Strecke zwischen Kemmeten und Künzelsau einmündet. Beim Überqueren der Straße übersah der 89-Jährige vermutlich den Smart eines 59-Jährigen, der auf der L1051 unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt.

