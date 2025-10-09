Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Land- und Stadtkreis Heilbronn: Überfall auf Tankstelle, Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall, Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin und Brandmeldealarm in Marrahaus

Heilbronn (ots)

Nordheim: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht Am Mittwochabend wurde eine Tankstelle in Nordheim von einem bisher Unbekannten überfallen. Gegen 22:35 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle in der Brackenheimer Straße, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit dem ausgehändigten Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich vermutlich in Richtung Kreisverkehr. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht aufgefunden werden. Er wird wie folgt beschrieben: - Dunkler Teint - Sprach Deutsch mit Akzent - Schwarz gekleidet - Untere Gesichtshälfte war mit einem dunklen Tuch bedeckt - Über dem Kopf trug er eine Kapuze - ob diese von einem Pullover oder der Jacke stammte ist unklar Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Langenbrettach: Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Langenbrettach. Kurz vor 23 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1088 von Neuenstadt in Richtung Öhringen unterwegs. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs mit der Kreisstraße 2334 bog er nach links in diese ein um in Richtung Baumerlenbach zu fahren. Hierbei übersah er vermutlich den aus Richtung Öhringen kommenden Audi eines 34-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der Audi-Fahrer leicht, seine 31-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die drei Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Brandmeldealarm im Marrahaus

Am Mittwochabend, gegen 18:40 Uhr, löste vermutlich ein technischer Defekt an einer Abzugshaube in einem Restaurant im Marrahaus einen Brandmeldealarm aus. Der Gastrobereich im Erdgeschoss wurde daraufhin von der Feuerwehr geräumt. Der Wohnbereich musste nicht evakuiert werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Ob Sachschaden entstand ist derzeit noch unklar.

Abstatt: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin Am Dienstag wurde eine Seniorin in Abstatt Opfer von falschen Polizeibeamten. Die Täter nahmen gegen 11:30 Uhr telefonisch Kontakt zu der Frau auf, gaben sich als Polizei und Staatsanwaltschaft aus und behaupteten, dass die Schwiegertochter ihres Opfers einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haft abzuwenden wurde von den Tätern Bargeld und Wertgegenstände gefordert. Gegen 13:30 Uhr händigte die Frau daraufhin 10.000 Euro in bar sowie Goldmünzen und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro im Bereich der Bergstraße an einen Unbekannten aus. Dieser wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 Jahre alt - Groß und schlank - Kurze, braune Haare - Trug eine Jeans und eine dunkle Jacke Wer hat im Tatzeitraum, rund um die Bergstraße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

