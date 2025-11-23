Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kirmesveranstaltung mit strafrechtlichen Folgen

Uder (ots)

Am 22.11. gegen 01:45 Uhr kam es auf einer Kirmesveranstaltung in Uder, Ortsteil Lenterode zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ausgangspunkt war ein Gast der Veranstaltung, der sich nicht ordungsgemäß verhalten hat und somit den Unmut anderer Gäste und Anwesender auf sich gezogen hat. Entsprechend aufgeheizt gestaltete sich die Lage. Als sich die eingesetzten Polizeikräfte der Sache vor Ort annahmen, konnte der Sachverhalt recht schnell geklärt und für Ruhe gesorgt werden. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen die jeweiligen Beteiligten aufgenommen. Der polizeiliche Einsatz wurde jedoch nicht von allen Anwesenden toleriert. Ein männlicher Gast war der Auffassung die polizeilichen Maßnahmen und die Polizeikräfte massiv verbal und auch körperlich zu stören. Dies wurde vor Ort unterbunden. Diese Person muss sich nun ebenfalls einem Ermittlungsverfahren, hier wegen Widerstand und tätlichem Angriff, stellen. Der ermittelte Atemalkoholwert von 1,85 Promille war vermutlich der Grund der Verhaltensweise gegen die Polizeikräfte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell