Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mit Waschbär kollidiert
Cleysingen (ots)
Eine Autofahrerin befuhr am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, die Landstraße 1037 aus Richtung Cleysingen in Richtung Ellrich, als plötzlich ein Waschbär die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Waschbär lief nach dem Zusammenstoß davon. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden.
