Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Waschbär kollidiert

Cleysingen (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, die Landstraße 1037 aus Richtung Cleysingen in Richtung Ellrich, als plötzlich ein Waschbär die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Waschbär lief nach dem Zusammenstoß davon. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

