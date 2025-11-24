PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Keller - Tatverdächtiger ermittelt

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend nahmen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße verdächtige Geräusche im Keller wahr. Bei der Nachschaue konnte sie einen unbekannten Mann sehen, der das Haus fluchtartig verließ. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort suchten weitere Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen nach dem Täter. Dieser hinterließ Spuren im Schnee, die die Beamten zu seinem Aufenthalt führten. Vor Ort wurde der 24-Jährige - nun Tatverdächtige - angetroffen. Bei der Nachschau seiner mitgeführten Gegenstände konnten mögliche Rückschlüsse auf die Tat gezogen werden. Diese Gegenstände wurden als verfahrenserheblich erachtet und sichergestellt. Zu der Tat, bei der augenscheinlich kein nennenswertes Beutegut zu beklagen war, ermittelt die Nordhäuser Polizei.

Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0350174

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 24.11.2025 – 09:17

    LPI-NDH: Reifenwechsel verpasst - auf Sommerrädern verunfallt

    Sondershausen (ots) - Von den winterlichen Straßenverhältnissen wurde am Montagmorgen ein 34-jähriger Sondershäuser im Stadtteil Östertal überrascht. Bisher ließ es der Autofahrer - womöglich in der Hoffnung, dass der erste Schnee zu späterer Zeit fällt - vermissten, auf seinem Fahrzeug die Sommer- gegen Winterräder einzutauschen. Folglich brachte er auf der schneebedeckten und abschüssigen Fahrbahn seinen ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:15

    LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

    Küllstedt (ots) - Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis. Ein Pkw war am Sonntag von 12 Uhr bis 17 Uhr auf einem Parkplatz Am Bahnhof abgestellt. In dieser Zeit kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem abgestellten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Audi entstand Sachschaden. Wer hat ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:15

    LPI-NDH: Mit Waschbär kollidiert

    Cleysingen (ots) - Eine Autofahrerin befuhr am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, die Landstraße 1037 aus Richtung Cleysingen in Richtung Ellrich, als plötzlich ein Waschbär die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Waschbär lief nach dem Zusammenstoß davon. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

    mehr
