Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Keller - Tatverdächtiger ermittelt

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend nahmen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße verdächtige Geräusche im Keller wahr. Bei der Nachschaue konnte sie einen unbekannten Mann sehen, der das Haus fluchtartig verließ. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort suchten weitere Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen nach dem Täter. Dieser hinterließ Spuren im Schnee, die die Beamten zu seinem Aufenthalt führten. Vor Ort wurde der 24-Jährige - nun Tatverdächtige - angetroffen. Bei der Nachschau seiner mitgeführten Gegenstände konnten mögliche Rückschlüsse auf die Tat gezogen werden. Diese Gegenstände wurden als verfahrenserheblich erachtet und sichergestellt. Zu der Tat, bei der augenscheinlich kein nennenswertes Beutegut zu beklagen war, ermittelt die Nordhäuser Polizei.

Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0350174

