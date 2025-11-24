Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifenwechsel verpasst - auf Sommerrädern verunfallt

Sondershausen (ots)

Von den winterlichen Straßenverhältnissen wurde am Montagmorgen ein 34-jähriger Sondershäuser im Stadtteil Östertal überrascht. Bisher ließ es der Autofahrer - womöglich in der Hoffnung, dass der erste Schnee zu späterer Zeit fällt - vermissten, auf seinem Fahrzeug die Sommer- gegen Winterräder einzutauschen. Folglich brachte er auf der schneebedeckten und abschüssigen Fahrbahn seinen Skoda nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Am Ende der Straße stieß er mit einem kreuzenden und vorfahrtsberechtigten Fahrzeug zusammen. Aufgrund der Wucht des Unfalls mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell