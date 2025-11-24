PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Reifenwechsel verpasst - auf Sommerrädern verunfallt

Sondershausen (ots)

Von den winterlichen Straßenverhältnissen wurde am Montagmorgen ein 34-jähriger Sondershäuser im Stadtteil Östertal überrascht. Bisher ließ es der Autofahrer - womöglich in der Hoffnung, dass der erste Schnee zu späterer Zeit fällt - vermissten, auf seinem Fahrzeug die Sommer- gegen Winterräder einzutauschen. Folglich brachte er auf der schneebedeckten und abschüssigen Fahrbahn seinen Skoda nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Am Ende der Straße stieß er mit einem kreuzenden und vorfahrtsberechtigten Fahrzeug zusammen. Aufgrund der Wucht des Unfalls mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

