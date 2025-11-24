PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Pkw überschlägt sich - Fahrerin im Krankenhaus

Felchta (ots)

Eine 26-jährige Autofahrerin war am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, auf der Landstraße 1016 aus Richtung Felchta in Richtung Oberdorla unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Felchta kam der Pkw auf glatter Fahrbahn von der Straße ab. Das Auto überschlug sich. Die Fahrerin wurde im Rettungswagen medizinisch behandelt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

