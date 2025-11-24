Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw überschlägt sich - Fahrerin im Krankenhaus
Felchta (ots)
Eine 26-jährige Autofahrerin war am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, auf der Landstraße 1016 aus Richtung Felchta in Richtung Oberdorla unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Felchta kam der Pkw auf glatter Fahrbahn von der Straße ab. Das Auto überschlug sich. Die Fahrerin wurde im Rettungswagen medizinisch behandelt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.
