Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251107.4 Kiel - Laubbläserdiebe auf frischer Tat ertappt

Kiel (ots)

Am Mittwoch den 05.11.2025 stahlen zwei Männer in der Hopfenstraße einen Laubbläser aus einen Fahrzeug und konnten von vor Ort befindlichen Polizeibeamten auf frischer Tat ertappt werden.

Um 12.35 Uhr befanden sich zwei Polizeibeamte in einem zivilen Polizeifahrzeug in der Hopfenstraße. Dort sahen sie zwei ihnen bekannte junge Männer. Die zwei Personen schlenderten auf dem Gehweg in Richtung Ringstraße. Kurze Zeit später kamen die beiden Deutschen den Beamten entgegen und hatten einer Laubbläser bei sich. Diesen wollten sie mittels eines Fahrrades wegschaffen.

Die Einsatzkräfte des 2 Polizeireviers gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Daraufhin ließ einer der Täter Fahrrad und Laubbläser fallen und flüchtete. Der andere Täter verblieb vor Ort.

Die Flucht währte nur kurz, da der Kollege den Flüchtigen schnell eingeholt hatte und seiner habhaft werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die jungen Männer wieder auf freien Fuß.

Der Geschädigte hatte den Diebstahl noch nicht festgestellt. Ein Zeuge wies ihn darauf und der Laubbläser konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurück gegeben werden. Die Eigentumsverhältnisse vom Fahrrad werden durch die Beamten des 2. Polizeireviers ermittelt.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Polizeidirektion Kiel

