Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251107.1 Kiel: 15-Jährige aus Kiel angetroffen - Folgemeldung zu 251106.1

Kiel (ots)

Die seit Dienstagmorgen vermisste 15-Jährige ist heute Nacht in Schweden angetroffen worden. Einsatzkräfte übergaben die Jugendliche in die Obhut des dortigen Jugendamtes, die die Rückführung der Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten organisieren.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Jugendlichen nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

