Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251104.2 Preetz: Wer vermisst diese neugierige Fellnase?

Preetz (ots)

Eine kleine Samtpfote hat am gestrigen Mittag in Barmissen offenbar beschlossen, auf eigene Faust - oder besser gesagt auf eigene Pfote - die Welt zu erkunden. Eine aufmerksame Spaziergängerin entdeckte die offensichtlich herrenlose Katze und verständigte die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Preetz ließen sich natürlich nicht lange bitten und nahmen die neugierige Streunerin kurzerhand in polizeilichen Schutz. Zur Sicherheit ging es zunächst zum Tierarzt nach Schellhorn. Ergebnis: keine Hinweise auf den oder die Besitzerin, aber dafür die erfreuliche Diagnose "kerngesund und bestens gelaunt".

Aktuell genießt die Katze ihr Übergangsdomizil im Tierheim Kossau, wo sie liebevoll betreut wird - doch natürlich wäre ein Wiedersehen mit ihrer Familie noch schöner.

Wer die Besitzerin oder den Besitzer der unternehmungslustigen Katze kennt oder selbst vermisst, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04342-10770 mit der Polizei in Preetz in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

