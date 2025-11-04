Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251104.1 Kiel: Gefährlicher Halloween-Streich - Rasierklingen zwischen Süßigkeiten entdeckt

Kiel (ots)

Eine Mutter machte am Abend des 31.Oktober bei der Kontrolle der gesammelten Süßigkeiten ihrer Kinder eine beunruhigende Entdeckung. Die Frau war zuvor mit ihren vier Kindern im Stadtteil Hassee von Haus zu Haus gezogen. Sie fand zwischen den Süßigkeiten Rasierklingen auf. Sie erstattete gestern Abend beim 3. Polizeirevier eine Strafanzeige.

Am Halloween-Abend ging die 40-jährige Mutter mit ihren vier Kindern im Stadtteil Hassee von Haus zu Haus, ihre Kinder sammelten bei den hübsch geschmückten Häusern diverse Leckereien ein. Beim anschließenden Durchsehen der Ausbeute fand die Mutter zwischen den Süßigkeiten eine Verpackung mit beidseitig geschliffenen Rasierklingen auf.

Glücklicherweise bemerkte die 40-Jährige die gefährlichen Gegenstände rechtzeitig, so dass niemand zu Schaden kam. Das 3. Polizeirevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, auf welchem Weg die Rasierklingen in die Süßigkeitensammlung gelangten.

Was hier passiert ist, hat mit einem harmlosen Halloween-Spaß nichts mehr zu tun. Wer bewusst eine Verletzungsgefahr in Kauf nimmt, handelt verantwortungslos. Solch ein Handeln wird konsequent verfolgt.

Wir appellieren an Eltern, die gesammelten Süßigkeiten ihrer Kindern aufmerksam zu überprüfen, bevor diese verzehrt werden. Wer Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Ursprung der Rasierklingen geben kann, wird gebeten sich beim 3. PR Kiel unter der Telefonnummer 0431-160-1310 zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell