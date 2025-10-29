Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251029.1 Kiel: Einbrecher dank aufmerksamen Nachbars in Haft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am frühen Montagabend nahmen Polizeikräfte einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Am Dienstag führten Beamte den Mann einem Richter vor, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ.

Am Montag gegen 18:00 Uhr nahm ein Nachbar aus einer Wohnung im Ostring, in der sich zu dem Zeitpunkt keine Person hätte aufhalten dürfen, Geräusche wahr. Er verständigte daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers konnten bereits von außen eine Person in der Hochparterre gelegenen Wohnung wahrnehmen. Als sie an der Wohnungstür klingelten, öffnete ihnen der Einbrecher persönlich die Tür. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

Bei dem 47-jährigen Deutschen fanden die Beamten bei einer Durchsuchung mögliches Tatwerkzeug sowie Stehlgut auf, welches sie sicherstellten beziehungsweise beschlagnahmten.

Der Mann wurde auf Anordnung der Kieler Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und zunächst ins Polizeigewahrsam verbracht. Am Dienstag Nachmittag wurde er einem Ermittlungsrichter des Kieler Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Gegen den 47-jährigen ermittelt das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel auch dahingehend, ob der Beschuldigte für weitere vergleichbare Einbruchstaten als Täter in Frage kommt.

Dr. Henning Hadeler , Staatsanwaltschaft Kiel

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell