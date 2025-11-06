Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251106.4 Kiel: Unfallbeteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

Bereits vergangenen Freitag den 31. Oktober 2025 kam es in der Straße Kiellinie zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der 65-jährigen Geschädigten habe diese am vergangenen Freitag, den 31.Oktober 2025, zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr ihren Pkw auf dem Parkstreifen rechtsseitig der Fahrbahn an der Kiellinie abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückgekehrt sei, habe sie einen Lackschaden im linksseitigen Frontbereich ihres weißen Pkw Seat Cupra festgestellt. Hinter ihrem Scheibenwischer habe ein Hinweiszettel geklemmt mit einer Telefonnummer, die jedoch nicht vergeben ist. Personendaten oder weitere Hinweise waren nicht hinterlegt.

Der Unfallverursacher oder auch Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummern 0431 / 160 1503 zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell