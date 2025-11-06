Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251106.1 Kiel: 15-Jährige aus Kiel vermisst

Kiel (ots)

Seit Dienstagmorgen wird die 15 Jahre alte Nathalie Sophie R. aus Kiel vermisst.

Zuletzt wurde die Jugendliche an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Mettenhof gesehen, die sie mit einem unbekannten Ziel verlassen hat. Sie ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Nathalie Sophie ist etwa 165 cm groß und hat schwarze lange Haare. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze Hose, einen Kapuzenpullover und / oder eine marineblaue Jacke. Zudem dürfte sie einen Eastpak-Rucksack und eine Hüpferli-Tasche mit sich führen.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die die Jugendliche gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell