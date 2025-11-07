Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251107.2 Preetz: Zwei Raubtaten auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Kreis Plön (ots)

Gestern (06.11.25) kam es auf dem Preetzer Friedhof zu einem Raub. Die 72-jährige Geschädigte hielt sich an einer Grabstelle auf. Dort sprach der männliche Täter die Frau an und raubte ihr anschließend die Handtasche. Er entkam mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Gegen 09:45 Uhr hielt sich die Frau an einer Grabstelle auf und führte dort Pflegearbeiten durch. Das mitgeführte Fahrrad hatte die 72-Jährige neben der Grabstelle abgestellt. Nach Angaben der Geschädigten sei sie durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen worden. Nach einem kurzen Gespräch habe der Mann sie umarmt und anschließend unvermittelt geschubst. Daraufhin sei die Frau auf den Boden gestürzt. Der männliche Täter habe die Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendet und sei geflüchtet. Nach Angaben der 72-Jährigen habe der zirka 30-jährige Mann Deutsch gesprochen. Er sei zirka 160 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Auffällig sei hierbei die schwarze Mütze mit weißen Streifen gewesen.

Unmittelbar nach der Tat erschien die Frau auf der Polizeistation Preetz und erstattete Strafanzeige. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeistelle Plön (KPSt Plön) ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Deutschen. Einsatzkräfte nahmen den Mann noch am selben Tag fest und lieferten ihn in das Polizeigewahrsam ein. Aufgrund fehlender Haftgründe musste der Tatverdächtige mittlerweile aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

Heute Vormittag (07.11.25) kam es auf dem Preetzer Friedhof zu einer gleich gelagerten Tat. Es besteht der Verdacht, dass der bereits beschriebene Mann für beide Taten verantwortlich sein könnte.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: -Wer hat am 06. und 07.11. 25, gegen 09:45 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Preetzer Friedhofes in gemacht? -Wer hat den beschriebenen Tatverdächtigen am 06. und 07.11. im Preetzer Stadtgebiet gesehen oder kann Hinweise zur Person geben?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Plön unter der Telefonnummer 0431 / 160 -3333 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell