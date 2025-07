Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Beinahe-Kollision am Bahnübergang Bobritzsch-Hilbersdorf - Bundespolizei sucht Zeugen

Bobritzsch-Hilbersdorf (ots)

Am gestrigen Tag hatte ein LKW-Fahrer eine Schranke am Bahnübergang Bobritzsch-Hilbersdorf beschädigt. Auf der Strecke zwischen Dresden und Chemnitz kam es in der Folge zu Verspätungen, da die Züge in diesem Bereich nun langsamer fahren und sogar kurzzeitig anhalten mussten bis die Reparaturarbeiten abgeschlossen waren.

Am Nachmittag gegen 15:20 Uhr kam es an diesem Bahnübergang zu einer Beinahe-Kollision. Der Triebfahrzeugführer der Bahn in Richtung Dresden missachtet den durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn ausgelösten Befehl und überquerte den Bahnübergang ohne vorher anzuhalten und den Achtungspfiff abzusetzen. Ein PKW, welcher gerade den Bahnübergang querte, entging nur knapp einer Kollision. Die PKW Fahrerin stand sichtlich unter Schock.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen die am gestrigen Tag den Vorfall beobachteten.

Sie werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter 0371/4615-0 zu melden.

