Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizisten leisten gestürzter Radfahrerin Erste Hilfe

Oberwiesenthal (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei erhielten gestern gegen 16:20 Uhr am Grenzübergang Oberwiesenthal einen Bürgerhinweis, dass in etwa 200 m Entfernung auf tschechischer Seite eine verletzte Radfahrerin am Boden liegen würde.

Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zum Ereignisort und fanden kurz vor der Ortslage Bozidar eine weibliche Person am Seitenstreifen des Fahrbahnrandes. Die Passantin, eine 42-jährige Deutsche, gab an, ohne Fremdeinwirkung gestürzt zu sein. Sie klagte über Schmerzen am Kopf und hatte augenscheinlich mehrere Schürfwunden an den Beinen. Die Beamten leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Dieser traf gegen 16:40 Uhr aus Bärenstein kommend am Ereignisort ein und übernahm die medizinische Versorgung. Gegen 16:55 Uhr traf eine Streife der tschechischen Polizei ein, welche den Sachverhalt aufnahm.

Im Anschluss wurde die 42-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Annaberg-Buchholz eingeliefert und die Einsatzkräfte der Bundespolizei setzten ihre Grenzkontrollen in Oberwiesenthal fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell