Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Seit dem frühen Mittwochmorgen wird ein Mann aus Straßdorf vermisst. Dieser befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Weitere Informationen samt Lichtbild des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gd-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

