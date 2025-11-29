Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Brand, Einbrüche

Backnang: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 01:45 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die Eugen-Adolff-Straße mit seinem PKW Daimler. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet auf eine Verkehrsinsel. Hier kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und dem Ampelmasten. Bei dem Unfall erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Backnang: Gartenhütte abgebrannt

Am Freitag gegen 14:50 Uhr geriet eine Gartenhütte eines Wohnhauses im Seehofweg in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die etwa 3 x 2 m große Hütte, in der einige Gerätschaften und Brennholz gelagert waren, in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften ausgerückt war, hatte das Feuer schnell gelöscht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Brandursache ist unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Winterbach: In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Am Freitag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr wurde durch unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Bussardstraße eingebrochen. Die Täter waren durch die Terrassentüre in das Haus eingestiegen und durchsuchten anschließend mehrere Räume in zwei Wohnungen. Aus einer Wohnung wurde ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Darüber hinaus wurde versucht, in ein weiteres Wohnhaus im Goldammerweg einzubrechen. Den Einbrechern war es hier jedoch nicht gelungen, die Terrassentüre aufzuhebeln. Personen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Plüderhausen: In zwei Wohnungen in Wohnblock eingebrochen

Unbekannte Täter brachen am Freitag zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr in zwei nebeneinanderliegende Wohnungen in einem Wohnblock im Schwalbenweg ein. Hierzu wurden in beiden Fällen die Terrassentüren der Erdgeschosswohnungen aufgehebelt und anschließend die Zimmer der jeweiligen Wohnungen durchwühlt. Lediglich in einer Wohnung wurde festgestellt, dass ein Schmuckstück entwendet worden war. Ansonsten erlangten die Einbrecher kein Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Personen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Einbruch in Optikergeschäft

Am Samstag gegen 02:55 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe von einem Optikergeschäft am Marktplatz ein und entwendete aus der Auslage mehrere Brillen und Halsketten im Wert von mehreren Tausend Euros. Der Täter war etwa 180 cm groß, dunkelhäutig und durchweg schwarz gekleidet. Er hatte sein Gesicht maskiert und war nach der Tat zu Fuß geflüchtet. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

