PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 17:45 Uhr bog ein 63-Jähriger mit seinem PKW Volvo von der Zufahrt eines Autohauses nach links in die Haller Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 24-Jährigen, der auf der Haller Straße mit seinem PKW BMW stadtauswärts unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der BMW wurde dadurch nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Er stieß gegen eine Steinsäule und blieb dann in der Böschung liegen. Bei dem Unfall erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 14:50

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Gebäudebrand

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch in ärztliche Praxis Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer in eine ärztliche Praxis in der Wilhelmstraße einzubrechen. Beim Versuch, eine Balkontüre im 1. Obergeschoss aufzuhebeln, ging die Scheibe zu Bruch und Nachbarn wurden auf den Einbruch aufmerksam. Als die Nachbarn die Männer ansprachen, flüchteten diese in Richtung Buchstraße. ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 14:49

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Brand, Einbrüche

    Aalen (ots) - Backnang: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Samstag gegen 01:45 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die Eugen-Adolff-Straße mit seinem PKW Daimler. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet auf eine Verkehrsinsel. Hier kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und dem Ampelmasten. Bei dem Unfall erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 13:55

    POL-AA: Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: Vermisstenfahndung erledigt

    Aalen (ots) - Die Fahndung nach dem Mann aus Straßdorf, der seit dem frühen Mittwochmorgen vermisst wurde, ist beendet. Der Mann wurde am Samstagmorgen bei Schwäbisch Gmünd leblos aufgefunden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes. Hier ist der Text der ursprünglichen Meldung vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren