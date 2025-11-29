Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 17:45 Uhr bog ein 63-Jähriger mit seinem PKW Volvo von der Zufahrt eines Autohauses nach links in die Haller Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 24-Jährigen, der auf der Haller Straße mit seinem PKW BMW stadtauswärts unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der BMW wurde dadurch nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Er stieß gegen eine Steinsäule und blieb dann in der Böschung liegen. Bei dem Unfall erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell