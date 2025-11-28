Ulm (ots) - Kurz vor 7 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Ford Focus auf der K7591 von Kleintissen in Richtung Dürnau. Als ihm ein Schulbus entgegenkam, lenkte er wohl zu weit nach rechts. Der Autofahrer kam ins Bankett und verlor die Kontrolle. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den ...

mehr