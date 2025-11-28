POL-UL: (GP) Eislingen - Einbruch scheitert
Von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein Unbekannter in eine Sportstätte einzudringen.
Ulm (ots)
Vermutlich in den Nachtstunden versuchte ein Einbrecher eine Tür an dem Sportheim in der Haldenstraße aufzubrechen. Seine Versuche misslangen und er gelangte nicht in das Innere. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert.
+++++++ 2285888
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell