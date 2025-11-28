Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürnau - Unfall mit Schulbus

Am Donnerstag prallte ein Autofahrer bei Dürnau frontal in einen entgegenkommenden Bus.

Kurz vor 7 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Ford Focus auf der K7591 von Kleintissen in Richtung Dürnau. Als ihm ein Schulbus entgegenkam, lenkte er wohl zu weit nach rechts. Der Autofahrer kam ins Bankett und verlor die Kontrolle. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den Bus. Durch den heftigen Aufprall riss es den Motorblock aus dem Auto. Der Pkw kam neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen. Der Bus landete nach dem Unfall in einem Graben. Der Autofahrer hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die 50-jährige Busfahrerin sowie alle 38 Schüler im Bus blieben unverletzt. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Fahrzeuge. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Ford wird auf 5.000 Euro geschätzt, der am Iveco Bus auf 80.000 Euro. Das Busunternehmen organisierte einen Ersatzbus. Der brachte die Schüler anschließend zur Schule. Auch die Feuerwehren aus Dürnau und Bad Buchau waren mit 48 Personen vor Ort im Einsatz.

