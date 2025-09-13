Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag, den 11.09.2025 zwischen 07:45 Uhr und 10:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des "Vinocentral" am Platz der Deutschen Einheit 21 in 64293 Darmstadt ein Verkehrsunfall bei dem ein gelber Audi durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf circa 3000 EURO geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem 1.Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151-969 41110 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Pieper, PK'in/ Frech, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell