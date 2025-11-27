Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Unfall am Zebrastreifen

Am Donnerstag erfasste ein Autofahrer in Erbach eine Fußgängerin.

Ulm (ots)

Um 13.35 war ein 65-jähriger Opel-Fahrer in der Ehinger Straße unterwegs. Am Kreisverkehr Ehinger Straße/Donaustetter Straße querte eine 62-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Der Autofahrer übersah wohl die Frau und es kam zum Zusammenstoß. Ein Krankenwagen brachte die verletzte Fußgängerin in eine Klinik. Sie erlitt bei dem Unfall eine Kopfplatzwunde. Da die Schwere der Verletzungen zunächst unklar war kam auch ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

