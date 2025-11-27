Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - In den Gegenverkehr geraten

Auf der falschen Seite fuhr am Mittwoch ein 77-Jähriger.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem Ford Galaxy in der Straße Waldblick. Er bog nach rechts in den Ziegelstadel ab. Dort kam ihm ein 77-Jähriger mit seinem Ford C-Max auf der falschen Straßenseite entgegen. Die Autos stießen frontal zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer verletzt. Der Unfallverursacher kam in ein Krankenhaus. Der Ford Galaxy musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

