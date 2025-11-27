POL-UL: (BC) Riedlingen - Vorfahrt missachtet
6.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Riedlingen.
Ulm (ots)
Die 62-Jährige fuhr kurz vor 19 Uhr in der Kirchstraße und bog nach links in die Ziegelhüttenstraße ab. Dabei übersah die Fahrerin des Ford den von rechts kommenden Mercedes. Deren 59-jährige Fahrerin hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen schätzt den Sachschaden auf etwa 6.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.
+++++++ 2280377(TH)
