Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vorfahrt missachtet

6.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Riedlingen.

Ulm (ots)

Die 62-Jährige fuhr kurz vor 19 Uhr in der Kirchstraße und bog nach links in die Ziegelhüttenstraße ab. Dabei übersah die Fahrerin des Ford den von rechts kommenden Mercedes. Deren 59-jährige Fahrerin hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen schätzt den Sachschaden auf etwa 6.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

