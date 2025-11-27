PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vorfahrt missachtet
6.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Riedlingen.

Ulm (ots)

Die 62-Jährige fuhr kurz vor 19 Uhr in der Kirchstraße und bog nach links in die Ziegelhüttenstraße ab. Dabei übersah die Fahrerin des Ford den von rechts kommenden Mercedes. Deren 59-jährige Fahrerin hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen schätzt den Sachschaden auf etwa 6.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

+++++++ 2280377(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

