POL-UL: (GP) Göppingen - Über rote Ampel gefahren

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Der 64-Jährige fuhr mit seinem Renault in der Stuttgarter Straße. Auf Höhe Abzweigung Lorcher Straße fuhr er auf dem Linksabbiegestreifen. Allerdings fuhr er dort verbotswidrig geradeaus in Richtung Hauptstraße weiter. Für den Geradeausverkehr war die Ampel rot. In der Lorcher Straße fuhr zeitgleich ein 57-Jähriger in Richtung Bartenbach. Im Kreuzungsbereich kam es zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher sah sein Fehlverhalten ein. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

