PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Kein Führerschein und unter Drogen
Am Mittwoch stoppte die Polizei einen Mitsubishi auf der A8.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den Mitsubishi in Richtung Stuttgart fahren. Gegen 11 Uhr stoppten die Beamten das Fahrzeug am Parkplatz "Am Kornberg". Der 46-Jährige gab sofort an, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Das bestätigte auch ein Drogentest. Für ihn war die Fahrt zu Ende und eine Blutprobe soll nun ein genaues Ergebnis liefern.

+++++++ 2277059(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren