POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Kein Führerschein und unter Drogen

Am Mittwoch stoppte die Polizei einen Mitsubishi auf der A8.

Eine Polizeistreife sah den Mitsubishi in Richtung Stuttgart fahren. Gegen 11 Uhr stoppten die Beamten das Fahrzeug am Parkplatz "Am Kornberg". Der 46-Jährige gab sofort an, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Das bestätigte auch ein Drogentest. Für ihn war die Fahrt zu Ende und eine Blutprobe soll nun ein genaues Ergebnis liefern.

