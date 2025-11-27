Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rotlicht missachtet

Am Mittwoch fuhr eine Autofahrerin in Ulm bei Rot über die Ampel und verursachte einen Unfall.

Um 14.35 Uhr war eine 44-jährige VW-Fahrerin in der Münchner Straße in Richtung Neu-Ulm unterwegs. An der Kreuzung zur Basteistraße zeigte die Ampel auf Rot. Das übersah wohl die VW-Fahrerin und sie fuhr in die Kreuzung ein. In der Basteistraße fuhr ein 43-Jähriger. Der Hyundai-Fahrer kam aus Richtung der Neue Straße und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am VW wird auf 6.000 Euro geschätzt, der am Hyundai auf etwa 8.500 Euro.

