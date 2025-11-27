Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch kam es in einem Kreisverkehr in Herbrechtingen zu einem Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz nach 12 Uhr war eine 81-Jährige mit ihrem Mercedes in der Anhauser Straße unterwegs. Sie fuhr in Richtung Mergelstetter Straße und in den Kreisverkehr ein. Dort fuhr bereits ein 30-Jähriger mit seinem VW. Der VW-Fahrer befand sich bereits im Kreisel und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen im Kreisverkehr zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 1.000 Euro.

