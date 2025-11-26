PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zeugen zum Brand am 24.11.2025 in Laupheim gesucht.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6166064) kam es am 24.11. in dem Gebäude zu einem Brand. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) ermittelt derzeit wegen einer Fahrlässigen Brandstiftung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können.

+++++++ 2266343

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

