Püttlingen (ots) - Am Samstag, den 10.05.2025, ereignete sich an unbekannter Örtlichkeit ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Frau mit ihrem PKW, Peugeot 208, an einem bislang unbekannten Fahrzeug vorbeifährt und dieses streift. In der Folge entsteht am Peugeot ein Streifschaden an der Beifahrerseite. Im Anschluss entfernt sich die Fahrzeugführerin unerlaubt von der Unfallstelle. Im Nachgang erscheint die Verursacherin mit ihrem Sohn auf hiesiger Dienststelle, um ...

