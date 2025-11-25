PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Feuerwehr im Einsatz
Am Montag brannte es in einem Gebäude bei Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr rückten die Einsatzkräfte nach Untersulmetingen in die Straße Oberdorf aus. Dort qualmte es aus einem alten und unbewohnten Gebäude. Die Feuerwehr, darunter Einsatzkräfte aus Laupheim und Untersulmetingen, brachte den Brand im ersten Obergeschoss unter Kontrolle. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet Brandstiftung. Im dem Raum wo das Feuer ausbrach konnte eine Petroleumflasche aufgefunden werden. Zeugen beobachteten auch mehrere Jugendliche. Die sollen sich am Tag zuvor im Gebäude aufgehalten haben. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

++++2266343

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

