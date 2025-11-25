POL-UL: (UL) Schelklingen - Diesel abgezapft
Der verursachte Sachschaden ist höher als das Diebesgut.
Ulm (ots)
Zwischen Freitag und Montag stand der Mercedes Laster in der Ringinger Straße. Ein Unbekannter brach den Tank auf und zapfte etwa 50 Liter Diesel ab. Der verursachte Sachschaden am Tank von mehr als tausend Euro fällt ungleich höher aus. Die Polizei Ehingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
