PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Diesel abgezapft
Der verursachte Sachschaden ist höher als das Diebesgut.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Montag stand der Mercedes Laster in der Ringinger Straße. Ein Unbekannter brach den Tank auf und zapfte etwa 50 Liter Diesel ab. Der verursachte Sachschaden am Tank von mehr als tausend Euro fällt ungleich höher aus. Die Polizei Ehingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2260754(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren