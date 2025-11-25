Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Auto kommt von der Straße ab

Schwer verletzt wurde ein Autofahrer am Montag.

Ulm (ots)

Gegen 7.50 Uhr fuhr ein Zeuge von Schelklingen in Richtung Ringingen. Auf der Strecke entdeckte er einen verunfallten VW im Graben. Im Auto befand sich noch der 47-jährige Fahrer. Der Zeuge leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die brachten den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Der VW war total beschädigt und musste geborgen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

