POL-UL: (HDH) Gerstetten - Laster auf Abwegen

Neben der Straße landete am Montag ein Sattelzug.

Ulm (ots)

Gegen 6.50 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem Daimler Sattelzug von Gussenstadt in Richtung Gerstetten. Dort fuhr er offensichtlich zu schnell und kam bei winterlichen Verhältnissen nach links von der Straße ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Für die Bergung ist schweres Gerät notwendig. Die soll im Laufe des Nachmittags erfolgen.

+++++++ 2260251(TH)

