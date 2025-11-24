POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Buttersäure auf Auto geschüttet
Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall in Giengen vergangene Woche.
Ulm (ots)
Zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 11 Uhr stand das Auto in der Breslauer Straße. Als die 53-Jährige losfuhr, bemerkte sie einen beißenden Geruch im Innenraum. Das führte bei ihr zu Kopfschmerzen und Übelkeit. Wie sich herausstellte, hatte unbekannte Täterschaft wohl Buttersäure in die Lüftung gekippt. Das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/96530) sucht nun nach dem Verursacher.
