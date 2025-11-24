Ulm (ots) - Der Täter war zwischen 13.45 Uhr und 18.30 Uhr in der Rembrandtstraße unterwegs. An einem Mehrfamilienhaus stieg er auf einen Balkon und hebelte die Balkontür zu einer Wohnung auf. Beim Durchsuchen der Schränke fand er wohl auch Schmuck. Den machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Der hinterlassene Schaden an der Balkontür dürfte wohl ...

mehr