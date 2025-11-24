PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Wohnung
Am Freitag waren in Göppingen Einbrecher am Werk.

Ulm (ots)

Der Täter war zwischen 13.45 Uhr und 18.30 Uhr in der Rembrandtstraße unterwegs. An einem Mehrfamilienhaus stieg er auf einen Balkon und hebelte die Balkontür zu einer Wohnung auf. Beim Durchsuchen der Schränke fand er wohl auch Schmuck. Den machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Der hinterlassene Schaden an der Balkontür dürfte wohl deutlich höher liegen als der Wert seiner Beute.

Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Ein Zeuge beobachte wohl einen verdächtigen Mann gegen 18.30 Uhr. Der etwa 180 cm große Mann soll sich im Bereich des Balkons der Geschädigten aufgehalten haben. Zeitgleich soll ein zweiter, etwa gleichgroßer Mann, an der Straße vor dem Gebäude gestanden haben. Während ein Mann dunkel gekleidet war, trug der zweite eine beige Jacke. Die Verdächtigen waren laut Zeuge gemeinsam im Bereich Rembrandstraße / Dürerstraße unterwegs. Die Polizei Göppingen hofft auf weitere Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Göppingen melden (Tel. 07161/63-2360).

   Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps:
   - Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit.
   - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie 
     wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass 
     niemand zu Hause ist.
   - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die 
     Polizei über Notruf 110.
   - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu 
     verhindern.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen 
     verdächtig erscheinen.
   - Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die 
     richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter 
     scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude 
     oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder 
     etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus 
     technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die 
     polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei
     Ihnen vor Ort.

Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie weitere Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

++++ 2250433

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren