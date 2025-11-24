Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Wohnung

Am Freitag waren in Göppingen Einbrecher am Werk.

Ulm (ots)

Der Täter war zwischen 13.45 Uhr und 18.30 Uhr in der Rembrandtstraße unterwegs. An einem Mehrfamilienhaus stieg er auf einen Balkon und hebelte die Balkontür zu einer Wohnung auf. Beim Durchsuchen der Schränke fand er wohl auch Schmuck. Den machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Der hinterlassene Schaden an der Balkontür dürfte wohl deutlich höher liegen als der Wert seiner Beute.

Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Ein Zeuge beobachte wohl einen verdächtigen Mann gegen 18.30 Uhr. Der etwa 180 cm große Mann soll sich im Bereich des Balkons der Geschädigten aufgehalten haben. Zeitgleich soll ein zweiter, etwa gleichgroßer Mann, an der Straße vor dem Gebäude gestanden haben. Während ein Mann dunkel gekleidet war, trug der zweite eine beige Jacke. Die Verdächtigen waren laut Zeuge gemeinsam im Bereich Rembrandstraße / Dürerstraße unterwegs. Die Polizei Göppingen hofft auf weitere Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Göppingen melden (Tel. 07161/63-2360).

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps: - Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit. - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass niemand zu Hause ist. - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu verhindern. - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen. - Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort.

Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie weitere Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

++++ 2250433

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

