Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Nicht mehr fahrtauglich war ein 42-Jähriger am Samstag in Warthausen.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr fuhr der Mann mit seinem E-Scooter in der Straße Obere Stegwiesen. Er war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Als er von einem Parkplatz auf den Gehweg fahren wollte geriet er wohl gegen den Randstein. Der 42-Jährige stürzte mit seinem Elektrokleinstfahrzeug und verletzte sich am Kopf. Einen Helm trug der Fahrer nicht. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alcotest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

