POL-UL: (BC) Laupheim - E-Bike gestohlen
Von Freitag auf Samstag entwendete ein Unbekannter ein hochwertiges Fahrrad aus einem Kellerabteil in Laupheim.
Ulm (ots)
Zwischen 19 Uhr und 8 Uhr verschaffte sich der Dieb Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße. Dann stahl er aus einem wohl unverschlossenen Kellerabteil ein hochwertiges E-Bike der Marke Cube samt Ladekabel. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem gestohlenen silbernen Cube-Fahrrad handelt es sich um das Modell Reaction Hybrid Performance.
++++ 2253492
Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell