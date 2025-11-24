PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - E-Bike gestohlen
Von Freitag auf Samstag entwendete ein Unbekannter ein hochwertiges Fahrrad aus einem Kellerabteil in Laupheim.

Ulm (ots)

Zwischen 19 Uhr und 8 Uhr verschaffte sich der Dieb Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße. Dann stahl er aus einem wohl unverschlossenen Kellerabteil ein hochwertiges E-Bike der Marke Cube samt Ladekabel. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem gestohlenen silbernen Cube-Fahrrad handelt es sich um das Modell Reaction Hybrid Performance.

++++ 2253492

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren