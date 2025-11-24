Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Einbruch in Wohngebiet

Am Samstag stieg ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Ebersbach ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr in der Goethestraße. Der Unbekannte hebelte ein Fenster an dem Wohnhaus auf. Im Innern des Gebäudes durchwühlte er sämtliche Räume und Schränke vom Keller bis zum Obergeschoss. Dann flüchtete er über die Terrassentür. Den ersten Erkenntnissen zufolge erbeutete er wohl lediglich drei Parfüms. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Polizei Uhingen sich unter Tel. 07161/93810 zu melden.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

