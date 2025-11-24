Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gegen Straßenlaterne geprallt

Am Sonntag entstand bei einem Unfall hoher Sachschaden.

Ulm (ots)

Der 24-Jährige fuhr mit seinem Mercedes in der Altsteußlinger Straße. Er kam vom Kreisverkehr und fuhr in Richtung Wohngebiet Wenzelstein. Aus bislang unbekannter Ursache kam er gegen 5.30 Uhr nach links von der Straße ab. Zuerst fuhr er über einen Bordstein und streifte die Leitplanke auf der Brücke über die B311. Danach prallte er frontal gegen eine Straßenlaterne. Durch die ausgelösten Airbags erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurde er ambulant behandelt. Der Mercedes wurde total beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 12.000 Euro. An den Verkehrseinrichtung entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Hier lässt sich die Schadenshöhe noch nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

