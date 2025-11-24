POL-UL: (BC)(HDH)(GP)(UL) Region - Witterungsbedingte Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsdium Ulm.

Polizeipräsidium Ulm

Das Polizeipräsidium Ulm registrierte zwischen Sonntag 20.30 Uhr und Montag 8 Uhr insgesamt 29 witterungsbedingte Unfälle. Diese verteilten sich auf die Landkreise wie folgt: Biberach (7), Heidenheim (11) und Alb-Donau-Kreis (11).

(BC) Egelsee - Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 42-Jähriger von Egelsee in Richtung Berkheim. Auf winterlicher Fahrbahn fuhr er zu schnell. In einer Kurve verlor der Fahrer des Renault die Kontrolle und stieß gegen den ordnungsgemäß entgegenkommenden Renault einer 26-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

(HDH) Herbrechtingen/A7 - Deutlich zu schnell fuhr ein 21-Jähriger gegen 0.20 Uhr auf der A7 in Richtung Norden. Kurz vor der Anschlussstelle Niederstotzingen geriet der Fahrer des Mercedes nach links in die Leitplanken. Danach wurde der Mercedes nach rechts abgewiesen und prallte rechts in die Leitplanken. Im Bereich der Ausfahrt kam der Mercedes zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er hatte es nicht für nötig angesehen, sich anzuschnallen. Den Sicherheitsgurt hatte er hinter seinem Rücken in das Gurtschloss eingeklickt. Der Mercedes war Schrott und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

(UL) Dornstadt/A8 - Ins Schleudern geriet gegen 23.40 Uhr ein 23-Jähriger in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Merklingen prallte der Fahrer des Opel zuerst nach links in die Betonwand. Der Opel wurde abgelenkt und nach rechts geschleudert. Im Bankett blieb der Opel liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 5.0000 Euro.

