POL-UL: (BC) L299, Erlenmoos - Schwerer Verkehrsunfall beim Überholen/ Vier schwer Verletzte und drei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Freitagnachmittag ereignete

Am Freitag gegen 18.55 Uhr war ein 27 Jahre alter Mann zusammen mit seiner 30-jährigen Beifahrerin in einem Ford Galaxy auf der L 299 von Edenbachen in Richtung Bechtenrot unterwegs. Nach dem Ortsende von Edenbachen überholte der Mann einen Lkw. Kurz vor dem Wiedereinscheren kam ihm ein Mercedes entgegen, der mit zwei 27 und 35 Jahre alten Männern besetzt war. Beide Fahrzeuge streiften sich, hierbei kam der Ford in einer Rechtsdrehung auf die Gegenfahrbahn. Ein dem Mercedes folgender BMW, welcher von einer 46 Jahre alten Frau gelenkt wurde, prallte in der Folge in die Beifahrerseite des Ford. Die 30 Jahre alte Mitfahrerin des Ford wurde schwer verletzt eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr mit schwerem Bergegerät befreit werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall neben der 30-Jährigen der 27 Jahre alte Fahrer des Ford, sowie die 46 Jahre alte BMW-Lenkerin und deren 63 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Durch umherfliegende Trümmerteilte wurde zudem der Seat eines 38 Jahre alten Mannes beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an. Aus diesem Grund wurden der Ford, der Mercedes und der BMW sichergestellt und durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Zudem verfügte die Staatsanwaltschaft die Führerscheinbeschlagnahme bei dem 27 Jahre alten Fahrer des Ford. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lassen sich derzeit keine Angaben machen.

