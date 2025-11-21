Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Schulkind verletzt

Zu einem Verkehrsunfall an einer Bushaltestelle kam es am Donnerstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr in der Rabenstraße. Ein 50-jähriger Busfahrer fuhr in die dortige Bushaltestelle ein. Beim Einfahren drängelten sich offenbar einige Schulkinder auf dem Fußweg. Ein 14-jähriger Junge rutschte hierbei wohl von der Bordsteinkante ab. Sein Fuß wurde zwischen dem Bordstein und einem Reifen des MAN-Busses eingeklemmt. Der Junge verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort, eine Mitnahme ins Krankenhaus war nicht notwendig. Das Polizeirevier Laupheim nahm den Unfall auf.

++++ 2241721(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell